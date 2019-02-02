Элейдер Альварес — Сергей Ковалев: ставка Романа Мазурова с коэффициентом 8.80

Российский комментатор смешанных единоборств Роман Мазуров дал прогноз на бой за звание чемпиона мира по версии WBO Элейдера Альвареса (Колумбия) с Сергеем Ковалевым (Россия), который состоится в ночь на 3 февраля мск.



Ставка: победа Альвареса в 10-12 раундах за 8.80.



«Сергей Ковалев получает, пожалуй, один из последних шансов реанимировать карьеру и выиграть что-нибудь стоящее. На данный момент Крашер идет на унизительной серии из трех проигрышей подряд, два из которых — досрочные поражения. И если афронт в реванше против Уорда до сих пор вызывает споры, то нокаут от Альвареса был более чем очевидным.



После столь неубедительного выступления многие поспешили списать Сергея в утиль, одарив обидным статусом пенсионера. Ковалев в своем стиле показал сомневающимся средний палец и вновь рвется в бой. Вопрос в том, поменяет ли Сергей что-либо в своем боксе. Если нет — быть беде, ибо прежнего Ковалева уже давно прочитали и знают, как с ним боксировать, как нивелировать его пушечные удары. Конечно, настроения Сергею явно не добавит скандальная история с избиением женщины, которая почему-то всплыла именно незадолго до реванша.



Элейдер Альварес оказался эдаким «подарком» из Колумбии. До встречи с Сергеем этот здоровяк поражений не ведал, но и оппозиция у него была не самая серьезная. Хотя все были крепкими парнями. Например, Элейдер победил Айзека Чилембу. Также он был сильнее таких ребят, как Лучиан Буте и Жан Паскаль. Все они — бывшие чемпионы мира. Но вы понимаете, какое слово здесь ключевое. Тем не менее, пройдя такую обкатку, Альварес заручился необходимым опытом. В первом поединке с Сергеем Элейдер проявил завидное умение перестраиваться и, главное, подстраиваться под соперника. Именно это и сыграло ключевую роль в противостоянии. Плюс у Альвареса, как выяснилось, очень неплохой удар.

Вернусь к тому, с чего начал. Сергей Ковалев уже пообещал вернуть себе чемпионский пояс любой ценой. Он вполне способен это сделать, но только при условии каких-то изменений в своем боксе. Каких? Ему явно виднее, но время апгрейда уже давно пришло, если не сказать ушло. К сожалению, скорее всего, никаких трансформаций мы не увидим. Очень хотел бы ошибиться в прогнозе, но фаворитом в этом поединке вижу именно Альвареса. Он одержит победу либо по очкам, либо досрочную, но во второй половине боя», — сказал Мазуров.