Жозе Алду — Ренато Карнейро: прогноз Романа Мазурова на UFC

Российский комментатор смешанных единоборств Роман Мазуров дал прогноз на бой UFC fight night 144

Жозе Алду (Бразилия) — Ренато Карнейро Мойкано (Бразилия), который состоится в ночь на 3 февраля мск.



Ставка: досрочная победа Жозе Алду за 6.50.



«Жозе Алду — настоящая легенда ММА. Прямо вот на уровне Федора. Почти 10 лет этот парень никому не проигрывал, пока не нарвался на рыжего сантехника. Макгрегор тогда смог залезть чемпиону под кожу, расшатал, после чего вырубил его за 13 секунд. Далее последовала победа над Френки Эдгаром, и когда показалось, что Алду обрел былое величие, Жозе потерпел два оглушительных поражения от Макса Холлоуэя. Многие списали бразильца со счетов, как выяснилось позже, очень зря. Алдо восстал как Феникс из пепла, уверенно выиграв у очень крепкого Джереми Стивенса красивым ударом по печени.



Перечислять сильные стороны Алду, думаю, не стоит, они и так известны. Вопрос в том, насколько бразилец измотан битвами и насколько он еще голоден до больших побед. Если ответы нет и да соответственно, то Жозе еще точно сможет попылить.



Ренато Мойкано — очень крепкий парень. В его пассиве только одно поражение — от Брайана Ортеги. А этот мужик, до того момента как быть избитым Холлоуэем, выносил всех и каждого без разбору. Всех остальных Мойкано победил. И в данный момент Мойкано идет на серии из двух побед, и теперь перед ним один из самых больших вызовов в карьере. Ренато – далеко не нокаутер. Если быть более точным, то совсем нет. Может выиграть приемом или решением судей. Единственный топовый оппонент заставил Мойкано сдаться. Алду на текущий момент смело может считаться таковым, так что выиграть будет очень непросто.

Опыт, как известно, — сын ошибок трудных. Вот его-то Мойкано в бою с Алду и не будет доставать. Поскольку Мойкано не может снести сопернику голову ударами, он, скорее всего, постарается Жозе забороть или выиграть по очкам. Общий уровень Алду, безусловно, выше, чем у соперника. Если подойдет к этому поединку в надлежащей форме, то сможет победить. Мой прогноз — досрочная победа Жозе Алду», — сказал Мазуров.