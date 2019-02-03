«Лестер» — «Манчестер Юнайтед»: букмекеры оценили шансы команд в матче АПЛ

Букмекеры назвали фаворита матча 25-го тура АПЛ «Лестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи 3 февраля 2019 года запланировано на 17:05 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу «Манчестер Юнайтед» за 2.18. Шансы «Лестер Сити» на победу оценены коэффициентом 3.68. Поставить на ничью можно за 3.42.



Аналитики считают, что матч будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.86, а на ТМ 2,5 гола — за 2.06.



Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.66. Победа «Манчестер Юнайтед» всухую оценивается в 3.86.



Победа «Манчестер Юнайтед» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 3.35.



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