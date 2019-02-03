«Рома» — «Милан»: ставка Егора Титова на Серию А с коэффициентом 2.32

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Рома» — «Милан» в 22-м туре Серии А сезона-2018/19.



Ставка: победа «Милана» с форой (0) за 2.32.



«Рома» и «Милан» на неделе играли в Кубке Италии. И матчи для них сложились по-разному. «Милан» благодаря дублю новичка Пентека обыграл «Наполи». А «Рома» проиграла «Фиорентине» — 1:7. Поверить в такой счет трудно. И не «Ювентусу» проиграли римляне, а «Фиорентине», которую сейчас не отнесёшь к грандам. Думаю, сейчас игроки «Ромы» в очень тяжелом состоянии. Самочувствие у них не лучшее. А тут сразу соперник сложный, находится на подъеме. Не думаю, что римляне смогут собраться. Там еще про увольнение Ди Франческо все время говорят. Это не добавит команде уверенности в собственных силах.



«Милан» по игре не выглядит очень убедительно. Но результаты в целом очень неплохие, они претендуют на Лигу чемпионов. Они уже в полуфинале Кубка Италии. Приобрели нападающего талантливого, который сразу дубль сделал. Жизнь налаживается. И в этой игре отдаю преимущество «Милану». По крайней мере, мне кажется, имеет смысл сыграть в этой встрече «Милан» с форой (0). Уж не проиграют они точно, а может, и на победу наиграют. «Рома» сейчас уязвима», — сказал Титов.