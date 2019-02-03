Аналитики: «Локомотив» выиграет у «Сочи» в выездном матче КХЛ

Букмекеры назвали фаворита матча регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» — «Локомотив». Начало встречи 3 февраля 2019 года запланировано на 17:00 мск.



Букмекеры считают фаворитом «Локомотив» и предлагают поставить на ярославцев за 2.20. Шансы «Сочи» на победу оценены коэффициентом 2.80. Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 4.05.



По мнению аналитиков, матч не получится результативным: ставки на ТБ 4,5 шайбы принимаются за 2.08, а на ТМ 4,5 шайбы — за 1.78.



Коэффициент на итоговую победу «Сочи» — 2.14, а на победу «Локомотива» — 1.74. Наиболее вероятный счёт — 2:2 (8.60).



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