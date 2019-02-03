«Манчестер Сити» — «Арсенал»: прогноз Майкла Оуэна на матч 25-го тура АПЛ

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля» и «Реала» Майкл Оуэн дал прогноз на матч 25-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Арсенал». Начало встречи 3 февраля 2019 года запланировано на 19:30 мск.



Ставка: «Манчестер Сити» победит с форой (-1) за 1.73.



«Интересно, может, «Сити» забил слишком рано в матче с «Ньюкаслом» в середине недели? Впрочем, какой бы ни была причина их летаргического выступления в оставшиеся 89 минут, это не отменяет мощной игры «сорок». «Ливерпуль» тоже потерял очки, и отставание не стало критичным, но у «горожан» больше нет права на ошибку.



«Арсенал» не был соперником «Сити» в день открытия сезона, и я не вижу, за счет чего они могут взять очки на «Этихаде». Хозяева просто сильнее», — сказал Оуэн.