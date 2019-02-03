«Вашингтон Кэпиталз» победит «Бостон Брюинз» в НХЛ, уверены эксперты

Букмекеры назвали фаворита матча регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Бостон Брюинз», который состоится 3 февраля. Начало — в 20:30 мск.



Аналитики считают фаворитом «Вашингтон Кэпиталз». Коэффициент на победу в основное время — 2.24, по итогам всей встречи — 1.74.



Шансы «Бостон Брюинз» на победу менее весомые. Успех в основное время котируется за 2.85, а с учётом овертайма — за 2.16.



Вероятность овертайма оценена коэффициентом 4.00. Самый вероятный результат основного времени — 2:2, он котируется за 9.70.



Букмекеры ждут результативной игры. Тотал больше 5,5 шайбы идёт за 1.72, меньше 5,5 — за 2.17.



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