«Рома» — «Милан»: котировки на матч чемпионата Италии

Букмекеры назвали фаворита матча 22-го тура чемпионата Италии «Рома» — «Милан». Начало встречи 3 февраля 2019 года запланировано на 22:30 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу «Ромы» за 2.23. Шансы «Милана» на победу оценены коэффициентом 3.42. Поставить на ничью можно за 3.52.



Аналитики считают, что матч будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.72, а на ТМ 2,5 гола — за 2.25.



Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.56. Победа «Ромы» всухую оценивается в 4.20.



Победа «Ромы» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 3.48. Наиболее вероятный счёт — 1:1 (6.45).



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