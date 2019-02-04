«Трактор» проиграет «Йокериту» в домашнем матче КХЛ, считают эксперты

Букмекеры оценили шансы команд в матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» — «Йокерит». Начало встречи 4 февраля 2019 года запланировано на 17:00 мск.



Букмекеры предлагают поставить на «Йокерит» за 1.80. Шансы «Трактора» на победу оценены коэффициентом 3.74. Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 4.25.



По мнению аналитиков, матч не получится результативным: ставки на ТБ 4,5 шайбы принимаются за 2.08, а на ТМ 4,5 шайбы — за 1.78.



Коэффициент на итоговую победу «Трактора» — 2.80, а на победу «Йокерита» — 1.46. Наиболее вероятный счёт встречи — 2:2 к исходу основного времени (9.40).



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