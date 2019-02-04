Аналитики: «Северсталь» одолеет «Амур» в домашнем матче КХЛ

Букмекеры назвали фаворита матча регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» — «Амур». Начало встречи 4 февраля 2019 года запланировано на 19:00 мск.



Букмекеры считают фаворитом «Северсталь» и предлагают поставить на хозяев за 2.28. Шансы «Амура» на победу оценены коэффициентом 2.66. Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 4.10.



По мнению аналитиков, матч не получится результативным: ставки на ТБ 4,5 шайбы принимаются за 1.94, а на ТМ 4,5 шайбы — за 1.90.



Коэффициент на итоговую победу «Северстали» — 1.80, а на победу «Амура» — 2.06. Наиболее вероятный счёт — 2:2 (8.80).



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