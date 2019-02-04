«Авангард» — СКА: букмекеры оценили шансы в центральном матче дня КХЛ

Букмекеры назвали фаворита матча регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» — СКА. Начало встречи 4 февраля 2019 года запланировано на 19:30 мск.



Букмекеры считают фаворитом СКА и предлагают поставить на «армейцев» за 1.82. Шансы «Авангарда» на победу оценены коэффициентом 3.55. Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 4.40.



По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 4,5 шайбы принимаются за 1.72, а на ТМ 4,5 шайбы — за 2.17.



Коэффициент на итоговую победу СКА — 1.49, а на итоговую победу «Авангарда» — 2.70. Наиболее вероятный счёт — 2:2 (9.80).



Готовы обсуждать свои ставки, узнавать о прогнозах наших журналистов? Вступайте и участвуйте в жизни группы «Чемпионат.Ставки» в «ВК».

Отдохнувший «Авангард» замучает СКА на первых минутах СКА и «Авангард» лишь однажды за 9 предыдущих очных встреч забросили больше пяти шайб.