«Зенит» разгромит «Дюделанж» в товарищеском матче, убеждены эксперты

Букмекеры назвали фаворита товарищеского матча «Зенит» — «Дюделанж» (Люксембург). Начало встречи 4 февраля 2019 года запланировано на 20:00 мск.



Аналитики считают «Зенит» фаворитом. Ставки на победу номинальных хозяев принимаются с коэффициентом 1.13. На победу «Дюделанжа» можно поставить за 19.0, на ничью — за 9.00.



Поставить на победу питерцев по итогам первого тайма и всего матча можно за 1.51. Самый вероятный счёт — 3:0 (8.50).



Эксперты считают, что команды сумеют обменяться забитыми мячами. Этот вариант идёт за 1.74. Если же одна из команд не сумеет отличиться, то сыграет ставка с коэффициентом 2.20.



Тотал больше 2,5 мяча оценён коэффициентом 1.22, тотал меньше этого значения котируется за 4.20.



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