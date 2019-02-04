«Вест Хэм» — «Ливерпуль»: котировки на матч чемпионата Англии

Букмекеры назвали фаворита матча 25-го тура АПЛ «Вест Хэм Юнайтед» — «Ливерпуль». Начало встречи 4 февраля 2019 года запланировано на 23:00 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу «Ливерпуля» за 1.39. Шансы «Вест Хэм Юнайтед» на победу оценены коэффициентом 8.70. Поставить на ничью можно за 5.45.



Аналитики считают, что матч будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.58, а на ТМ 2,5 гола — за 2.57.



Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.80. Победа «Ливерпуля» всухую оценивается в 2.48.



Победа «Ливерпуля» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 1.94. Самые вероятные авторы голов — Мохамед Салах (1.75) и Даниэль Старридж (2.25).



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