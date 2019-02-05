«Нью-Йорк Рейнджерс» победит «Лос-Анджелес Кингз» в матче НХЛ, уверены эксперты

Букмекеры назвали фаворита матча регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Лос-Анджелес Кингз», который состоится 5 февраля. Начало — в 3:00 мск.



Аналитики считают фаворитом «Нью-Йорк Рейнджерс». Коэффициент на победу в основное время — 2.23, по итогам всей встречи — 1.73.



Шансы «Лос-Анджелес Кингз» на победу менее весомые. Успех в основное время котируется за 2.90, а с учётом овертайма — за 2.18.



Вероятность овертайма оценена коэффициентом 3.94. Самый вероятный результат основного времени — 3:3, он котируется за 9.50.



Букмекеры ждут результативной игры. Тотал больше 5,5 шайбы идёт за 1.89, меньше 5,5 — за 1.95.



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