Согласно котировкам, Донской проиграет Пэру на турнире в Монпелье

Российский теннисист Евгений Донской в первом круге турнира категории ATP250 в Монпелье (Франция) встретится с восьмым сеяным, французом Бенуа Пэром.



Согласно котировкам, у теннисиста из Франции больше шансов в этом матче. Победа Евгения Донского оценивается коэффициентом 3.09, победа с форой «+2,5» гейма — 2.25.



Если Бенуа Пэр сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.40. На то, что он сумеет отыграть фору в 2,5 гейма, можно поставить за 1.64.



Ставки на то, что для определения победителя потребуется три сета, принимаются за 2.73. ТБ 22,5 геймов идет за 2.00.



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