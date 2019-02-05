«Спартак» — «Марибор»: букмекеры оценили шансы в товарищеском матче

Букмекеры назвали фаворита товарищеского матча «Спартак» — «Марибор» (Словения). Начало встречи 5 февраля 2019 года запланировано на 17:00 мск.



Аналитики считают «Спартак» фаворитом. Ставки на победу номинальных хозяев принимаются с коэффициентом 1.65. На победу «Марибора» можно поставить за 4.46, на ничью — за 4.32.



Поставить на победу хозяев по итогам первого тайма и всего матча можно за 2.50. Самый вероятный счёт — 1:1 (7.00).



Эксперты считают, что команды сумеют обменяться забитыми мячами. Этот вариант идёт за 1.62. Если же одна из команд не сумеет отличиться, то сыграет ставка с коэффициентом 2.42.



Тотал больше 2,5 мяча оценён коэффициентом 1.62, тотал меньше данного значения котируется за 2.39.



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