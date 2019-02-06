«Вашингтон Кэпиталз» победит «Ванкувер Кэнакс» в матче НХЛ, уверены эксперты

Букмекеры назвали фаворита матча регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Ванкувер Кэнакс», который состоится 6 февраля. Начало — в 3:00 мск.



Аналитики считают фаворитом «Вашингтон Кэпиталз». Коэффициент на победу в основное время — 1.68, по итогам всей встречи — 1.38.



Шансы «Ванкувер Кэнакс» на победу менее весомые. Успех в основное время котируется за 4.25, а с учётом овертайма — за 3.18.



Вероятность овертайма оценена коэффициентом 4.65. Самый вероятный результат основного времени — 2:2, он котируется за 11.50.



Букмекеры ждут результативной игры. Тотал больше 5,5 шайбы идёт за 1.57, меньше 5,5 — за 2.31.



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