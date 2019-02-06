«Адмирал» — «Куньлунь»: котировки на матч регулярного чемпионата КХЛ

Букмекеры оценили шансы команд в матче регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» — «Куньлунь Ред Стар». Начало встречи 6 февраля 2019 года запланировано на 12:30 мск.



Букмекеры предлагают поставить на хозяев за 2.46. Шансы «Куньлунь Ред Стар» на победу оценены коэффициентом 2.47. Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 4.05.



По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 4,5 шайбы принимаются за 1.72, а на ТМ 4,5 шайбы — за 2.17.



Коэффициент на итоговую победу «Адмирала» — 1.91, а на победу «Куньлунь Ред Стар» — 1.93. Наиболее вероятный счёт — 2:2 (9.10).



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