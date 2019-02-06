«Эвертон» — «Манчестер Сити»: прогноз Майкла Оуэна на матч 27-го тура АПЛ

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля» и «Реала» Майкл Оуэн дал прогноз на матч 27-го тура чемпионата Англии «Эвертон» — «Манчестер Сити». Начало встречи 6 февраля 2019 года запланировано на 22:45 мск.



Ставка: «Манчестер Сити» победит и обе забьют за 2.70.



«Эвертон» проиграл три из последних четырёх домашних матчей. Но это ещё не самое печальное. «Ирискам» только предстоит принять на своём поле «Ливерпуль», «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» до конца сезона. На «Гудисон Парке» настали тревожные времена.



В их нынешней форме крайне маловероятно, что они смогут остановить «горожан», поскольку у них просто нет сильного подбора футболистов или организации игры, чтобы огорчить чемпионов так же, как это сделал «Ньюкасл» на прошлой неделе. Вполне вероятно, что хозяева забьют, но не более», — сказал Оуэн.