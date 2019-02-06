«Краснодар» победит «Локомотив» в товарищеском матче, считают эксперты

Букмекеры назвали фаворита товарищеского матча «Краснодар» — «Локомотив». Начало встречи 6 февраля 2019 года запланировано на 17:30 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу «Краснодара» за 2.12. Шансы «Локомотива» на победу оценены коэффициентом 2.99. Поставить на ничью можно за 3.24.



Аналитики считают, что матч не будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 2.00, а на ТМ 2,5 гола — за 1.73.



Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.88. Победа «Краснодара» всухую оценивается в 3.45.



Победа «Краснодара» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 3.60.



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