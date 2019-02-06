«Барселона» — «Реал»: ставка Егора Титова на матч Кубка Испании

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Барселона» — «Реал Мадрид». Это первая игра 1/2 финала Кубка Испании сезона-2018/19.



Ставка: победа «Барселоны» за 1.80.



«Сейчас постепенно пошли разговоры о том, что «Реал» начинает вылезать из ямы, стал играть лучше, победная серия уже довольно длинная. Даже Бензема начал забивать, хотя недавно над ним все откровенно смеялись. Но я бы не стал так уж превозносить «Реал». Всё-таки нужно смотреть, с кем он играл. А «Жирона», «Эспаньол», «Алавес» — это даже близко не «Барселона». Здесь будет совсем другая игра, тем более что «Валенсия» всерьёз разозлила каталонцев в минувшем туре.



Да, говорят, что участие Месси под вопросом. Но, думаю, он сам не захочет пропустить второе подряд «класико». Он выйдет наверняка. Но даже без него «Барса» показала, что способна разбирать «Реал» на мелкие частицы. Так что здесь не буду оригинален, не стану ничего выдумывать. 1,8 за победу «Барселоны» не так уж плохо. Она должна победить, чтобы ехать в Мадрид со спокойной душой», — сказал Титов.