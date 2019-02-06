ЦСКА — «Одд»: котировки на товарищеский матч

Букмекеры назвали фаворита товарищеского матча ЦСКА — «Одд» (Норвегия). Начало встречи 6 февраля 2019 года запланировано на 19:00 мск.



Аналитики считают «Одд» аутсайдером. Ставки на победу норвежского клуба принимаются с коэффициентом 5.50. На победу ЦСКА можно поставить за 1.56, на ничью — за 4.35. Наиболее вероятный счёт — 1:1 (7.60).



Эксперты считают, что команды сумеют обменяться забитыми мячами. Этот вариант идёт за 1.61. Если же одна из команд не сумеет отличиться, то сыграет ставка с коэффициентом 2.32.



Тотал больше 2,5 мяча оценён коэффициентом 1.46, тотал меньше данного значения котируется за 2.56.



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