«Барселона» — «Реал»: букмекеры назвали фаворита первого матча Кубка Испании

Букмекеры назвали фаворита первого матча 1/2 финала Кубка Испании «Барселона» — «Реал». Начало встречи 6 февраля 2019 года запланировано на 23:00 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу «Барселоны» за 1.81. Шансы «Реала» на победу оценены коэффициентом 4.45. Поставить на ничью можно за 4.05.



Аналитики считают, что матч будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.50, а на ТМ 2,5 гола — за 2.52.



Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.49. Победа «Барселоны» всухую оценивается в 3.70.



Победа «Барселоны» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 2.65. Победа сине-гранатовых с форой «-1» оценена в 2.38.

Проход «Барселоны» идёт за 1.59, проход «Реала» — за 2.42.



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