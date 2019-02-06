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Согласно котировкам, «Бавария» легко выбьет «Герту» из Кубка Германии

Согласно котировкам, «Бавария» легко выбьет «Герту» из Кубка Германии
Ставки

Букмекеры назвали фаворита матча 1/8 финала Кубка Германии «Герта» — «Бавария». Начало встречи 6 февраля 2019 года запланировано на 22:45 мск.

Букмекеры считают «Баварию» фаворитом и предлагают поставить на гостей за 1.36. Шансы «Герты» на победу оценены коэффициентом 7.70. Поставить на ничью можно за 5.45.

По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 3,5 гола принимаются за 2.31, а на ТМ 3,5 гола — за 1.68.

Сделать ставку на то, что каждая из команд сумеет забить хотя бы один мяч, предлагается за 1.65. Победа мюнхенцев всухую идёт за 2.60.

Вероятность победы «Баварии» с разгромным счётом выражена коэффициентом 3.40.

Проход «Герты» оценен в 4.95, проход «Баварии» — в 1.18.

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