Согласно котировкам, «Бавария» легко выбьет «Герту» из Кубка Германии

Букмекеры назвали фаворита матча 1/8 финала Кубка Германии «Герта» — «Бавария». Начало встречи 6 февраля 2019 года запланировано на 22:45 мск.



Букмекеры считают «Баварию» фаворитом и предлагают поставить на гостей за 1.36. Шансы «Герты» на победу оценены коэффициентом 7.70. Поставить на ничью можно за 5.45.



По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 3,5 гола принимаются за 2.31, а на ТМ 3,5 гола — за 1.68.



Сделать ставку на то, что каждая из команд сумеет забить хотя бы один мяч, предлагается за 1.65. Победа мюнхенцев всухую идёт за 2.60.



Вероятность победы «Баварии» с разгромным счётом выражена коэффициентом 3.40.

Проход «Герты» оценен в 4.95, проход «Баварии» — в 1.18.

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