«Барселона» — «Реал»: прогноз Константина Генича на «класико»

Известный телекомментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Барселона» — «Реал Мадрид». Это первая игра 1/2 финала Кубка Испании сезона-2018/19.



Ставка: «Реал» не проиграет» за 2.00.



«Первое в новом году «эль класико» — в рамках полуфинала Кубка Испании. На «Камп Ноу» «Барселона» будет принимать мадридский «Реал». Разумеется, все практически не сомневаются, что «Барселона» должна выносить снова этот «Реал», как это было в чемпионате. Разброс в линии в пользу каталонцев, честно говоря, немного удивляет. На мой взгляд, команды находятся в противофазе. «Барселона» чуть-чуть начинает сдавать, а «Реал», наоборот, с возвращением практически всех травмированных и уверенностью, которая появилась после пяти побед подряд, поднимается вверх и уже сократил расстояние до 8 очков в чемпионате. Плюс «Реал» начал забивать, это делает Бензема. И вообще, по матчам с «Алавесом», «Жироной», «Эспаньолом» было видно, что «Реал» не то чтобы воскресает, но выглядит неплохо.



Наперекор общественному мнению я попробую оттолкнуться в большей степени от «Реала». Самолюбие, репутация, имидж «Реала» после крупного поражения и неудачи в прошлом сезоне должны взыграть в умах игроков «Королевского клуба». Учитывая, что это Кубок Испании и здесь велика цена ошибки, думаю, матч может получиться не таким результативным, как многие предполагают. Вариант «обе забьют и тотал больше 2,5 мяча» напрашивается. Но мне кажется, что в первом матче команды постараются сыграют максимально аккуратно.



Предложу взять вариант «Реал» не проиграет». Победа мадридцев оценивается за 4.3 — это очень много. С плюсовой форой (+1) играть надо за 1.65. Но основная ставка — «Реал» не проиграет» за «двоечку», — сказал Генич.