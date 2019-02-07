«Торонто» нанесёт «Оттаве» пятое поражение в НХЛ подряд, уверены эксперты

Букмекеры назвали фаворита матча регулярного чемпионата НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» — «Оттава Сенаторз», который состоится 7 февраля. Начало — в 3:30 мск.



Аналитики считают фаворитом «Торонто Мэйпл Лифс». Коэффициент на победу в основное время — 1.47, по итогам всей встречи — 1.29.



Шансы «Оттавы Сенаторз» на победу менее весомые. Успех в основное время котируется за 5.45, а с учётом овертайма — за 3.80.



Вероятность овертайма оценена коэффициентом 5.45. Самый вероятный результат основного времени — 4:2, он котируется за 13.50.



Букмекеры ждут результативной игры. Тотал больше 5,5 шайбы идёт за 1.45, меньше 5,5 — за 2.63.



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