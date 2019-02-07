Букмекеры: Медведев разгромит Хасе во втором круге турнира в Софии

Третий сеяный Даниил Медведев во втором круге турнира категории ATP 250 в Софии сыграет с голландцем Робином Хасе.

Согласно котировкам, у россиянина больше шансов в этом матче. Победа Робина Хасе оценивается коэффициентом 4.32, победа с форой «+3,5» гейма — 2.21.



Если Даниил Медведев сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.24. На то, что он сумеет отыграть фору «-3,5» гейма, можно поставить за 1.65.



Ставки на то, что для определения победителя потребуется три сета, принимаются за 3.13. Тотал больше 21,5 гейма оценён в 1.83.

Вероятность тай-брэйка оценена в 2.06.

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