Аналитики: «Химки» проиграют «Будучности» в выездном матче Евролиги

Сегодня, 7 февраля, состоится матч 22-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги «Будучность» — «Химки». Начало — в 21:00 мск.



Букмекеры отдают предпочтение «Будучности и предлагают поставить на победу хозяев в основное время за 1.74. Шансы российского клуба оценены в 2.46, поставить на ничью после 40 минут игры можно за 14.00.



Ставку на победу «Будучности» с учётом ОТ можно сделать за 1.66, а на победу «Химок» — за 2.33.



Коэффициент на ТБ 153,5 очка — 1.94, а на ТМ 153,5 очка — 1.88. Победа российского клуба с форой "+2,5" оценивается в 1.94, победа черногорцев с форой "-2,5" — в 1.90.



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