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Игорный бизнес принёс бюджету Московской области за 2018 год 57,8 млн рублей

Игорный бизнес принёс бюджету Московской области за 2018 год 57,8 млн рублей
Ставки

Сумма поступлений по налогу на игорный бизнес в бюджет Московской области за 2018 год составила более 57 млн рублей. Об этом говорится в отчете об исполнении бюджета, размещенном на сайте открытого бюджета Московской области.

Согласно отчету, на 1 января исполненные бюджетные назначения по налогу на игорный бизнес составили 57,8 млн рублей. Сумма налоговых поступлений в бюджет региона за декабрь 2018 года составила 7,2 млн рублей.

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