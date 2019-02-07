Игорный бизнес принёс бюджету Московской области за 2018 год 57,8 млн рублей

Сумма поступлений по налогу на игорный бизнес в бюджет Московской области за 2018 год составила более 57 млн рублей. Об этом говорится в отчете об исполнении бюджета, размещенном на сайте открытого бюджета Московской области.



Согласно отчету, на 1 января исполненные бюджетные назначения по налогу на игорный бизнес составили 57,8 млн рублей. Сумма налоговых поступлений в бюджет региона за декабрь 2018 года составила 7,2 млн рублей.

Готовы обсуждать свои ставки, узнавать о прогнозах наших журналистов? Вступайте и участвуйте в жизни группы «Чемпионат.Ставки» в «ВК»