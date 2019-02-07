Букмекеры оценили шансы Логинова выиграть индивидуальную гонку в Кэнморе

Сегодня, 7 февраля, на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в Кэнморе (Канада) состоится мужская индивидуальная гонка. Из-за сильных морозов соревнования пройдут в сокращённом формате — 15 км вместо 20.



Вместо одной минуты штрафа к результату спортсмена, допустившего промах, будет добавлено 45 секунд. Старт будет дан в 22:20 мск.



Первым из россиян в гонку отправится Евгений Гараничев, получивший второй стартовый номер. Затем в борьбу вступят Александр Поварницын (21-й), Александр Логинов (24-й), Сергей Корастылёв (50-й), Эдуард Латыпов (76-й) и Юрий Шопин (93-й).

Главными фаворитами считаются норвежец Йоханнес Бё (2.40) и россиянин Александр Логинов (7.50). Следом идут австриец Симон Эдер (10.0), француз Кентен Фийон Майе и немец Арнд Пайффер (по 15.0), а также французы Симон Детьё и Антонен Гигонна (по 23.0).



Поставить на Евгения Гараничева предлагают за 29.0, а на Александра Поварницына — за 151.0.



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