Аналитики назвали фаворитов женской индивидуальной гонки в Кэнморе

В ночь с 7 по 8 февраля мск на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в Кэнморе (Канада) состоится женская индивидуальная гонка. Из-за сильных морозов соревнования пройдут в сокращённом формате — 12,5 км вместо 15. Вместо одной минуты штрафа к результату спортсменки, допустившей промах, будет добавлено 45 секунд. Старт будет дан в 00:55 мск.



Первой из россиянок в гонку отправится Валерия Васнецова, получившая 15-й стартовый номер. Затем в борьбу вступят Лариса Куклина (34-й), Маргарита Васильева (42-й), Кристина Ильченко (69-й), Ульяна Кайшева (75-й) и Лейсан Бикташева (76-й).

Главными фаворитками считаются немка Лаура Дальмайер (2.00), итальянки Доротея Вирер (2.25) и Лиза Виттоцци (3.00), а также Анастасия Кузьмина из Словакии (3.50). Следом идут финка Кайса Мякярайнен (4.25), норвежка Марте Олсбю-Ройселанн (4.75) и Анэ Шевалье из Франции (5.25), а также немка Франциска Пройс и Паулина Фиалкова из Словакии (по 8.00).



Победа Лариса Куклиной оценивается коэффициентом 19.0. Поставить на Ульяну Кайшеву и Маргариту Васильеву можно за 31.0.