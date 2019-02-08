«Вашингтон» нанесёт «Колорадо» пятое поражение в НХЛ подряд, уверены эксперты

Букмекеры назвали фаворита матча регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Колорадо Эвеланш», который состоится 8 февраля. Начало — в 3:00 мск.



Аналитики считают фаворитом «Вашингтон Кэпиталз». Коэффициент на победу в основное время — 2.03, по итогам всей встречи — 1.66.



Шансы «Колорадо Эвеланш» на победу менее весомые. Успех в основное время котируется за 3.04, а с учётом овертайма — за 2.29.



Вероятность овертайма оценена коэффициентом 4.45. Самый вероятный результат основного времени — 3:3, он котируется за 11.25.



Букмекеры ждут результативной игры. Тотал больше 5,5 шайбы идёт за 1.44, меньше 5,5 — за 2.65.



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