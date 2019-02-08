«Бостон Селтикс» — «Лос-Анджелес Лейкерс»: прогноз «Чемпионата» на матч НБА

Автор «Чемпионата» Владимир Прокофьев сделал прогноз на матч регулярного чемпионата НБА «Бостон Селтикс» — «Лос-Анджелес Лейкерс», который состоится 8 февраля.



Ставка: победа «Селтикс» с форой «-7» за 1.93.



«Две самые титулованные команды в истории НБА сойдутся на паркете легендарного «Ти-Ди Гардена», но сегодня в 23:00 по московскому времени закроется окно для обменов, поэтому не совсем понятно, в каких сочетаниях оба коллектива выйдут на площадку.



В ближайший день лучше совсем отказаться от ставок, однако столь статусное сражение мы не можем пропустить. У «Селтикс» с ростером всё более-менее стабильно, но при удобной возможности Дэнни Эйндж обменяет кого угодно, а в составе калифорнийцев, пожалуй, все за исключением Леброна могут оказаться вовлечены в сделку по Энтони Дэвису или другим исполнителям.



В интернете гуляет информация о том, что генеральный менеджер «Пеликанс» мстит «Лейкерс» за наглые действия Рича Пола и Джеймса, специально выставляя невыполнимые условия. Для чего? Молодёжь «Лос-Анджелеса» деморализована, ветераны орут на тренера, Король в одиночестве сидит на скамейке, и никто не хочет отрабатывать в защите.



В предстоящем поединке гости точно обойдутся без Лонзо, под вопросом Леброн, Кузма, Харт и Зубац. У «Бостона» возвращаются Ирвинг и Моррис, с травмой Бэйнс, но Арона всегда готов подменить Тайс и кто-либо из более юных баскетболистов. «Селтикс» очевидные фавориты, однако букмекеры выставляют достаточно скромный гандикап на парней Брэда Стивенса. За пару часов до встречи коэффициент рискует сильно просесть, поэтому берём хозяев с форой «-7» пока есть такая возможность».

«Бостон» припомнит Леброну прошлогоднюю битву за Восток «Селтикс» одолеют «Лейкерс» с форой «-7» и наберут не менее 115 очков — в «Большом куше».