Согласно котировкам, «Зенит» победит «Сарпсборг» в товарищеском матче

Букмекеры назвали фаворита товарищеского матча «Зенит» — «Сарпсборг» (Норвегия). Начало встречи 8 февраля 2019 года запланировано на 18:00 мск.



Аналитики считают «Зенит» фаворитом. Ставки на победу номинальных хозяев принимаются с коэффициентом 1.59. На победу «Сарпсборга» можно поставить за 4.24, на ничью — за 4.00.



Поставить на победу питерцев по итогам первого тайма и всего матча можно за 2.51. Самый вероятный счёт — 1:0 (8.00).



Эксперты считают, что команды сумеют обменяться забитыми мячами. Этот вариант идёт за 1.72. Если же одна из команд не сумеет отличиться, то сыграет ставка с коэффициентом 2.22.



Тотал больше 2,5 мяча оценён коэффициентом 1.65, тотал меньше этого значения котируется за 2.20.



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