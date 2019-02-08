Аналитики: «Рома» не оставит шансов «Кьево» в выездном матче чемпионата Италии

Букмекеры назвали фаворита матча 23-го тура чемпионата Италии «Кьево» — «Рома». Начало встречи 8 февраля 2019 года запланировано на 22:30 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу «Ромы» за 1.66. Шансы «Кьево» на победу оценены коэффициентом 5.55. Поставить на ничью можно за 4.10.



Аналитики считают, что матч будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.72, а на ТМ 2,5 гола — за 2.25.



Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.72. Победа «Ромы» всухую оценивается в 3.00.



Победа «Ромы» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 2.42. Наиболее вероятный счёт — 1:1 (7.30).



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