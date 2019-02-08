ЦСКА — «Реал»: котировки на главный матч дня в Евролиге

Сегодня, 8 февраля, состоится матч 22-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги ЦСКА — «Реал». Начало — в 20:00 мск.



Букмекеры отдают предпочтение ЦСКА и предлагают поставить на победу хозяев в основное время за 1.49. Шансы испанского клуба оценены в 3.18, поставить на ничью после 40 минут игры можно за 15.0.



Ставку на победу «Реала» с учётом ОТ можно сделать за 2.97, а на победу ЦСКА — за 1.44.



Коэффициент на ТБ 171,5 очка — 1.92, а на ТМ 171,5 очка — 1.92. Победа российского клуба с форой "-5,5" оценивается в 1.93, победа испанцев с форой "+5,5" — в 1.91.



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