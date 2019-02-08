Согласно котировкам, в матче Примеры «Вальядолид» — «Вильярреал» обе забьют

Букмекеры назвали фаворита матча 23-го тура Примеры «Вальядолид» — «Вильярреал». Начало встречи 8 февраля 2019 года запланировано на 23:00 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу «Вальядолида» за 3.08. Шансы «Вильярреала» на победу оценены коэффициентом 2.47. Поставить на ничью можно за 3.38.



Аналитики считают, что матч не будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 2.14, а на ТМ 2,5 гола — за 1.79.



Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.82. Победа «Вильярреала» всухую оценивается в 3.98.



Победа «Вильярреала» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 4.00.



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