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Игорный бизнес принёс бюджету Нижегородской области за 2018 год 13,4 млн рублей

Игорный бизнес принёс бюджету Нижегородской области за 2018 год 13,4 млн рублей
Ставки

Налоговые отчисления от игорного бизнеса в бюджет Нижегородской области за 2018 год составили свыше 13 млн рублей. Соответствующий отчёт опубликован на официальном сайте Министерства финансов Нижегородской области.

Согласно отчёту, на 1 января исполненные бюджетные назначения по налогу на игорный бизнес в Нижегородской области составили 13,4 млн рублей. Сумма налоговых поступлений в бюджет региона за декабрь 2018 года составила 2,8 млн рублей.

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