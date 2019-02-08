Аналитики: «Марсель» победит «Дижон» в гостевом матче чемпионата Франции

Букмекеры назвали фаворита матча 24-го тура Лиги 1 «Дижон» — «Марсель». Начало встречи 8 февраля 2019 года запланировано на 22:45 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу «Марселя» за 2.07. Шансы «Дижона» на победу оценены коэффициентом 3.98. Поставить на ничью можно за 3.44.



Аналитики считают, что матч не будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.96, а на ТМ 2,5 гола — за 1.94.



Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.74. Победа «Марселя» всухую оценивается в 3.54.



Победа «Марселя» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 3.18.



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