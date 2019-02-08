Букмекеры оценили шансы мужской сборной России выиграть эстафету в Кэнморе

Сегодня, 8 февраля, на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в Кэнморе (Канада) состоится мужская эстафета. В состав сборной России вошли Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Александр Логинов и Александр Поварницын. Старт будет дан в 22:30 мск.

Основными претендентами на победу считаются сборные Норвегии (1.40), Франции (7.00), Германии (8.00) и Австрии (9.00). Следом идут команды России (13.00), Италии (26.0) и Чехии (36.0). Ниже оценены шансы Украины (51.0).



Финиш сборной России в топ-3 оценён коэффициентом 2.50. Поставить на то, что россияне сумеют финишировать выше команды Австрии, предлагается за 2.33.



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