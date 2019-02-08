Мартин Клижан — Даниил Медведев: котировки на матч 1/4 финала турнира в Софии

Российский теннисист Даниил Медведев, посеянный под третьим номером на турнире в Софии (Болгария), вышел в 1/4 финала соревнований, победив голландца Робина Хасе — 5:7, 6:2, 6:2. Следующим соперником 16-й ракетки мира станет словацкий теннисист Мартин Клижан.

Согласно котировкам, у россиянина больше шансов в этом матче. Победа Мартина Клижана оценивается коэффициентом 3.86, победа с форой «+3,5» гейма — 2.04.



Если Даниил Медведев сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.30. На то, что он сумеет отыграть фору «-3,5» гейма, можно поставить за 1.83.



Ставки на то, что для определения победителя потребуется три сета, принимаются за 2.90. Тотал больше 22,5 гейма оценён в 2.03.



Вероятность тай-брейка оценена в 2.03.



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