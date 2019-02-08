Эксперты назвали фаворитов женской эстафеты в Кэнморе

В ночь с 8 на 9 февраля мск на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в Кэнморе (Канада) состоится четвёртая в текущем сезоне женская эстафета 4х6 км. Старт будет дан в 00:45 мск. В составе сборной России выступят Валерия Васнецова, Маргарита Васильева, Лейсан Бикташева и Ульяна Кайшева.

Основными претендентами на победу считаются сборные Германии (2.25) и Норвегии (3.50). Следом идут команды Франции (3.75), Италии (7.50) и Швейцарии (21.0). Ниже оценены шансы Чехии (31.0), Австрии, Канады и России (по 51.0).



Финиш сборной России в топ-3 оценён коэффициентом 12.00. Поставить на то, что россияне сумеют финишировать выше команды Чехии, предлагается за 2.27.



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