Швеция — Россия: котировки на матч Евротура в Стокгольме

Букмекеры назвали фаворита матча Еврохоккейтура Швеция — Россия. Начало встречи в Стокгольме запланировано на 17:30 мск.



Букмекеры считают Россию фаворитом и предлагают поставить на команду Ильи Воробьёва за 2.27. Шансы Швеции на победу оценены коэффициентом 2.60. Поставить на ничью после 60 минут игры можно за 4.30.



По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 4,5 шайбы принимаются за 1.58, а на ТМ 4,5 шайбы — за 2.29.



Коэффициент на итоговую победу России — 1.81, а на победу Швеции — 2.04. Поставить на победу сборной России с форой «0» предлагают за 1.81.



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