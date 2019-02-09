«Хаддерсфилд Таун» — «Арсенал»: прогноз Майкла Оуэна на матч 26-го тура АПЛ

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля» и «Реала» Майкл Оуэн дал прогноз на матч 26-го тура чемпионата Англии «Хаддерсфилд Таун» — «Арсенал». Начало встречи 9 февраля 2019 года запланировано на 18:00 мск.



Ставка: «Арсенал» победит с форой (-1) за 2.10.



«Хаддерсфилд» не смог забить в последних пяти играх во всех соревнованиях. По сути, они уже готовятся к жизни в Чемпионшипе: 11 очков в 25 матчах — это слишком плохо. До спасительной 17-й строчки аж 13 очков.



С начала 2018 года только две команды — «Брайтон» (14) и «Хаддерсфилд» (13) — проиграли больше выездных встреч АПЛ, чем «канониры» (12). Это просто недостаточно хорошо для такого клуба. Команда Унаи Эмери действительно имеет качество и будет прибавлять, но без побед в таких матчах это ничего не даст. Гостям пора улучшить статистику», — сказал Оуэн.