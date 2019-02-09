Букмекеры: «Ливерпуль» победит «Борнмут» и вернётся на первое место в АПЛ

Букмекеры назвали фаворита матча 26-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Борнмут». Начало встречи 9 февраля 2019 года запланировано на 18:00 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу «Ливерпуля» за 1.21. Шансы «Борнмута» на победу оценены коэффициентом 16.0. Поставить на ничью можно за 7.50.



Аналитики считают, что матч будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.42, а на ТМ 2,5 гола — за 2.83.



Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 2.01. Победа «Ливерпуля» всухую оценивается в 2.01.



Победа «Ливерпуля» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 1.63. Самые вероятные авторы голов — Мохамед Салах (1.60) и Даниэль Старридж (1.90).



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