«Атлетико» — «Реал»: ставка Егора Титова на дерби с коэффициентом 3.25

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Атлетико» — «Реал Мадрид» в 23-м туре испанской Примеры сезона-2018/19.



Ставка: ничья за 3.25.



«Мадридское дерби — это всегда интересно и увлекательно. Но матчи в последние годы редко получаются яркими. Это все идет от стиля игры «Атлетико», который больше разрушает игру «Реала», чем созидает сам. Иногда кажется, что «Атлетико» может сыграть с позиции силы, но делает это не так часто. Играет осторожно, опасливо. Еще пару недель назад можно было бы сказать, что «Атлетико» — явный фаворит этой встречи. Но «Реал» в последнее время разошелся, начал побеждать, забивать немало. И даже на «Камп Ноу» в Кубке Испании они не проиграли. Правда, и забили всего один мяч.



Бензема все списали со счетов, а он показывает неплохой футбол в последнее время. Выдержал напор критики. Это похвально. Но защитники «Атлетико» в него будут вгрызаться.



Думаю, снова будет позиционная борьба, небольшое количество моментов. Соперники будут уважительно друг к другу относиться. Риск сведут к минимуму. Много ничьих между командами в последнее время. И здесь, на мой взгляд, как раз ничья и вырисовывается — 0:0 или 1:1», — сказал Титов.