«Атлетико» — «Реал»: котировки на мадридское дерби

Букмекеры назвали фаворита матча 23-го тура Примеры «Атлетико» — «Реал». Начало встречи 9 февраля 2019 года запланировано на 18:15 мск.



Букмекеры предлагают поставить на победу «Атлетико» за 2.52. Шансы «Реала» на победу оценены коэффициентом 3.14. Поставить на ничью можно за 3.22. (Сделать ставку)



Аналитики считают, что матч не будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 2.16, а на ТМ 2,5 гола — за 1.78.



Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.82. Победа «Атлетико» всухую оценивается в 3.98.



Победа «Атлетико» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 4.05.



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