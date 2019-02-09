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«Атлетико» — «Реал»: котировки на мадридское дерби

«Атлетико» — «Реал»: котировки на мадридское дерби
Ставки

Букмекеры назвали фаворита матча 23-го тура Примеры «Атлетико» — «Реал». Начало встречи 9 февраля 2019 года запланировано на 18:15 мск.

Букмекеры предлагают поставить на победу «Атлетико» за 2.52. Шансы «Реала» на победу оценены коэффициентом 3.14. Поставить на ничью можно за 3.22. (Сделать ставку)

Аналитики считают, что матч не будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 2.16, а на ТМ 2,5 гола — за 1.78.

Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.82. Победа «Атлетико» всухую оценивается в 3.98.

Победа «Атлетико» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 4.05.

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