«Бавария» расправится с «Шальке-04» в 21-м туре Бундеслиги, убеждены эксперты

Букмекеры назвали фаворита матча 21-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» — «Шальке-04». Начало встречи 9 февраля 2019 года запланировано на 20:30 мск.



Букмекеры считают «Баварию» фаворитом и предлагают поставить на мюнхенцев за 1.25. Шансы «Шальке-04» на победу оценены коэффициентом 14.0. Поставить на ничью можно за 6.50.



По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 3,5 гола принимаются за 2.08, а на ТМ 3,5 гола — за 1.83.



Сделать ставку на то, что каждая из команд сумеет забить хотя бы один мяч, предлагается за 1.85. Победа мюнхенцев всухую идёт за 2.19.



Вероятность победы «Баварии» с разгромным счётом выражена коэффициентом 2.57.



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