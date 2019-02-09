«Атлетико» — «Реал»: прогноз Константина Генича на мадридское дерби

Известный телекомментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Атлетико» — «Реал Мадрид» в 23-м туре испанской Примеры сезона-2018/19.



Ставка: индивидуальный тотал «Реала» больше 1 мяча за 1.87.



«Ситуация в турнирной таблице складывается таким образом, что после поражения «Атлетико» в матче с «Бетисом» и победы «Реала» над «Алавесом» мадридские команды разделяет всего 2 очка в турнирной таблице. Если «Реал» обыгрывает «Атлетико», то обходит своих городских соседей и продолжает погоню за «Барселоной».



В дерби всё может сложиться не по сценарию. В первом круге команды сыграли вничью — 0:0. В прошлом сезоне на «Ванда Метрополитано» также сыграли 0:0. Но сейчас «Реал» нравится. Очень хороший первый тайм команда провела с «Барселоной» в кубковом матче. И видно, что сейчас, после возвращения всех травмированных, хорошая атмосфера внутри команды. Есть проблемы только с Иско, который практически не играет. Зато все остальные в хорошей форме, хорошо бегут. Отличный объем работы выполняют мадридцы, неплохо взаимодействуют — один гол «Реал» забил на «Камп Ноу», а мог забить и больше.



Учитывая проблемы нынешнего «Атлетико», хотя там вернулись Годин, Сауль и, возможно, Коке, не думаю, что игра получится скучной. Практически не сомневаюсь, что «Реал» один мяч забьёт. Возможно, забьёт и больше. Когда в дерби на «индивидуальный тотал «Реала» больше 1 мяча» дают почти 1,9, надо играть. Этот вариант и возьму», — сказал Генич.

«Реал» внимательно проведёт дерби с «Атлетико» и наберёт очки В мадридском дерби ожидаем плотный и вязкий футбол с минимумом опасных моментов.