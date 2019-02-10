Константин Генич составил экспресс из двух воскресных матчей Примеры

Известный телекомментатор Константин Генич подготовил экспресс на матчи 23-го тура испанской Примеры сезона-2018/19 «Леганес» — «Бетис» и «Валенсия» — «Реал Сосьедад».



Ставка: «Реал Сосьедад» с форой (+1) за 1.51 Х «Леганес» с форой (0) за 1.60 = 2.42.



«Давно я не брал в руки шашки, другими словами, давненько не предлагал экспрессы. Первый полуфинальный матч Кубка Испании между «Валенсией» и «Бетисом» как раз натолкнул на эту мысль. Команды, играя в четверг вечером в Севилье, потратили очень много эмоций и сил, которых может не хватить на чемпионат. Судите сами, «Бетису» играть уже ранний матч в воскресенье. «Валенсии» — дневной матч по испанскому времени. Возможно, ближайшие матчи будут принесены в жертву. В Кубке Испании важнейшая стадия, полуфинал. И, может быть, не лучшим образом «Валенсия» и «Бетис» проведут предстоящие игры в Примере. По крайней мере, мне бы хотелось игры «Леганес» — «Бетис» и «Валенсия» — «Реал Сосьедад» объединить. Попробуем поймать нормальный коэффициент в экспрессе.



«Реал Сосьедад» проиграл в первом круге «Валенсии» на своем поле — 0:1. Тогда «Валенсия» забила единственный мяч, потом был пенальти, который «Сосьедад» не реализовал. Сейчас какая-то компенсация баскам должна вернуться. Если они и проиграют, то не более одного мяча. Вообще сомневаюсь, что «Валенсия» выиграет. Так что беру «Реал Сосьедад» с форой (+1)» с хорошим коэффициентом 1,51.



«Бетис» же провел сумасшедший отрезок. Был энергозатратный матч с «Атлетико» в чемпионате, потом — тяжелая игра с «Валенсией», до этого с «Эспаньолом» 120 минут отпахали. Силенок может не хватить. Так что здесь взял бы либо «Леганес» с форой (0) за 1,6, либо «тотал меньше 2,5 мяча» за 1,52», — сказал Генич.